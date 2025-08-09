Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy sábado 9 de agosto de 2025

La Caribeña Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, parte de la tradición de las loterías del país. Con sorteos diarios, mantiene viva la ilusión de miles de apostadores que prueban su suerte.

En este juego, las apuestas pueden ir desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario que las cifras elegidas coincidan, en estricto orden de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Resultado del sorteo hoy 9 de agosto de 2025

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, se incorporó la opción de la “quinta balota” o “número adicional”, una jugada especial que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con los demás números seleccionados.



A qué hora juega Caribeña Noche

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días, y sus resultados se pueden consultar después de las 10:30 p. m..



Cómo se juega el chance

El juego ofrece varias modalidades para apostar, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Caribeña Noche ofrece flexibilidad en los valores de apuesta:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor ganado, pero siempre se deben presentar los siguientes documentos básicos:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el monto del premio (calculado en UVT):

