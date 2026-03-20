Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 20 de marzo de 2026

El chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los aficionados a los juegos de suerte y azar en Colombia. Su dinámica sencilla y su realización diaria lo convierten en una opción atractiva para miles de apostadores que, cada noche, esperan el resultado oficial con la ilusión de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial Caribeña Noche – 20 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el viernes 20 de marzo de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos datos corresponden al resultado oficial del sorteo y son fundamentales para que los jugadores verifiquen sus apuestas realizadas durante la jornada



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días del año, lo que permite una participación constante por parte de los jugadores.

Generalmente, el resultado oficial se publica después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo. Desde ese momento, los apostadores pueden consultar el número ganador y comprobar si su jugada resultó premiada. Conocer este horario es clave para quienes siguen el sorteo diariamente.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los principales atractivos de este juego es la variedad de modalidades disponibles, que ofrecen diferentes formas de ganar según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coinciden.

Las modalidades más utilizadas son:



Cuatro cifras directo (superpleno): s e gana acertando las cuatro cifras en el orden exacto.

e gana acertando las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: se gana si las cuatro cifras coinciden en cualquier orden.

se gana si las cuatro cifras coinciden en cualquier orden. Tres cifras directo: premio por acertar las tres últimas cifras en orden.

premio por acertar las tres últimas cifras en orden. Tres cifras combinado: se gana si las tres cifras coinciden sin importar la posición.

se gana si las tres cifras coinciden sin importar la posición. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden.

acierto de las dos últimas cifras en orden. Una cifra (uña): basta con acertar el último dígito.

Gracias a esta estructura, Caribeña Noche es un juego fácil de entender tanto para principiantes como para jugadores frecuentes.



Valor de las apuestas

El Caribeña Noche también destaca por sus montos accesibles, lo que facilita la participación de un amplio público.



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Este rango permite a cada jugador ajustar su inversión según su presupuesto o estrategia de juego.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, los juegos de suerte y azar están regulados por Coljuegos, entidad encargada de supervisar estas actividades.

Para jugar Caribeña Noche en línea, el proceso habitual incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE u otros métodos disponibles. Seleccionar el sorteo Caribeña Noche. Elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada y guardar el comprobante digital.

Últimos resultados del Caribeña Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo



19 de marzo de 2026: 5774 - 7.

5774 - 7. 18 de marzo de 2026 : 3837 - 4

: 3837 - 4 17 de marzo de 2026: 3252 - 9

3252 - 9 16 de marzo de 2026: 9937 - 6

Cada noche, miles de jugadores consultan estos resultados para verificar sus apuestas y continuar participando en uno de los juegos de chance más populares de Colombia.