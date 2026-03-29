Chance Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 29 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde mantiene una alta participación diaria.



Resultado oficial del Chontico Noche del 29 de marzo de 2026

En el sorteo realizado este domingo 29 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días del año, con horarios definidos según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de esta modalidad nocturna, existen otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las opciones de juego y permiten participar en distintos momentos del día.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los factores que impulsa la popularidad de este chance es la variedad de modalidades disponibles. Estas permiten a los jugadores elegir cómo participar según su estrategia:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto del número en orden

Combinado cuatro cifras: acierto sin importar la posición

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

Combinado tres cifras: acierto en cualquier orden

Dos cifras o pata: coincidencia de las dos últimas cifras en orden

Una cifra o uña: acierto de la última cifra

Esta diversidad facilita que tanto jugadores habituales como nuevos participantes encuentren una forma de jugar acorde a sus preferencias.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El valor de las apuestas es accesible, lo que ha favorecido su expansión entre diferentes públicos. Los montos permitidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Esta amplitud permite ajustar la inversión según las posibilidades de cada jugador, sin requerir grandes sumas de dinero.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

El avance de la tecnología ha llevado este sorteo al entorno digital. Actualmente, los usuarios pueden participar en línea mediante plataformas autorizadas en Colombia, supervisadas por Coljuegos.

El proceso incluye registro, validación de identidad, recarga de saldo, selección del número y modalidad, y confirmación de la apuesta. Esta opción facilita el acceso al juego sin necesidad de desplazarse.



Requisitos para reclamar premios del Chontico Noche

Para reclamar un premio, es necesario presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad y su respectiva copia.

Dependiendo del monto ganado, se pueden exigir requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del Formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente con máximo 30 días de expedición

Cumplir con estas condiciones permite realizar el cobro sin inconvenientes.

Últimos resultados del Chontico Noche

Revisar los resultados recientes es una práctica frecuente entre quienes siguen este sorteo. Estos son algunos de los números ganadores más recientes:

