Chance Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 29 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde mantiene una alta participación diaria.
En el sorteo realizado este domingo 29 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos)
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días del año, con horarios definidos según la jornada:
Además de esta modalidad nocturna, existen otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían las opciones de juego y permiten participar en distintos momentos del día.
Uno de los factores que impulsa la popularidad de este chance es la variedad de modalidades disponibles. Estas permiten a los jugadores elegir cómo participar según su estrategia:
Esta diversidad facilita que tanto jugadores habituales como nuevos participantes encuentren una forma de jugar acorde a sus preferencias.
El valor de las apuestas es accesible, lo que ha favorecido su expansión entre diferentes públicos. Los montos permitidos son:
Esta amplitud permite ajustar la inversión según las posibilidades de cada jugador, sin requerir grandes sumas de dinero.
El avance de la tecnología ha llevado este sorteo al entorno digital. Actualmente, los usuarios pueden participar en línea mediante plataformas autorizadas en Colombia, supervisadas por Coljuegos.
El proceso incluye registro, validación de identidad, recarga de saldo, selección del número y modalidad, y confirmación de la apuesta. Esta opción facilita el acceso al juego sin necesidad de desplazarse.
Para reclamar un premio, es necesario presentar el tiquete original en buen estado junto con el documento de identidad y su respectiva copia.
Dependiendo del monto ganado, se pueden exigir requisitos adicionales:
Cumplir con estas condiciones permite realizar el cobro sin inconvenientes.
Revisar los resultados recientes es una práctica frecuente entre quienes siguen este sorteo. Estos son algunos de los números ganadores más recientes: