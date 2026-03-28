Chance Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 28 de marzo de 2026

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El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más seguidos en el suroccidente colombiano, con especial presencia en el Valle del Cauca. Día a día, miles de personas consultan los resultados oficiales con el objetivo de verificar sus apuestas. Su permanencia en el gusto del público se debe, en gran parte, a su mecánica sencilla, así como a la facilidad para participar y revisar las cifras ganadoras.
En el sorteo realizado este sábado 28 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos).
El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días del año, aunque sus horarios varían dependiendo del día:
Además de esta modalidad nocturna, existen otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían el portafolio de apuestas disponibles para los usuarios y ofrecen más oportunidades de participación a lo largo de la jornada.
Uno de los principales atractivos del chance Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece. Estas permiten ajustar la jugada según las preferencias o el nivel de riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir:
Gracias a esta diversidad, el sorteo se adapta tanto a jugadores experimentados como a quienes participan de forma ocasional.
El costo de participación es otro de los factores que han impulsado la popularidad del juego. El Chontico Noche permite realizar apuestas con montos accesibles, lo que facilita la entrada a un público amplio:
Esta flexibilidad económica permite que cada jugador defina cuánto invertir según sus posibilidades, sin necesidad de realizar grandes desembolsos.
Con el avance de las plataformas digitales, también es posible participar en el Chontico Noche a través de internet. En Colombia, estas operaciones están reguladas por Coljuegos, lo que brinda mayor seguridad y transparencia a los usuarios.
El proceso para jugar en línea suele ser ágil y se compone de los siguientes pasos:
Esta modalidad evita desplazamientos y permite acceder al sorteo desde cualquier lugar con conexión a internet.
Para cobrar un premio del Chontico Noche, los ganadores deben presentar ciertos documentos básicos. Es indispensable contar con:
Dependiendo del valor ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:
Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de cobro más ágil y sin contratiempos.
El seguimiento de los resultados recientes es habitual entre los jugadores que buscan mantenerse informados o analizar el comportamiento del sorteo. Estos han sido algunos de los números ganadores más recientes del Chontico Noche: