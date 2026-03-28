Chance Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 28 de marzo de 2026

El chance Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más seguidos en el suroccidente colombiano, con especial presencia en el Valle del Cauca. Día a día, miles de personas consultan los resultados oficiales con el objetivo de verificar sus apuestas. Su permanencia en el gusto del público se debe, en gran parte, a su mecánica sencilla, así como a la facilidad para participar y revisar las cifras ganadoras.



Resultado oficial del Chontico Noche del 28 de marzo de 2026

En el sorteo realizado este sábado 28 de marzo de 2026, el resultado oficial del Chontico Noche fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días del año, aunque sus horarios varían dependiendo del día:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además de esta modalidad nocturna, existen otras opciones como Chontico Día y Súper Chontico Noche, que amplían el portafolio de apuestas disponibles para los usuarios y ofrecen más oportunidades de participación a lo largo de la jornada.



Modalidades de juego del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos del chance Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece. Estas permiten ajustar la jugada según las preferencias o el nivel de riesgo que cada persona esté dispuesta a asumir:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar el número completo en el orden exacto

Combinado cuatro cifras: se acierta el número sin importar el orden

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras

Combinado tres cifras: acierto sin importar la posición

Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden

Una cifra o uña: coincidencia de la última cifra

Gracias a esta diversidad, el sorteo se adapta tanto a jugadores experimentados como a quienes participan de forma ocasional.



¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?

El costo de participación es otro de los factores que han impulsado la popularidad del juego. El Chontico Noche permite realizar apuestas con montos accesibles, lo que facilita la entrada a un público amplio:



Apuesta mínima: $500 pesos

Apuesta máxima: $10.000 pesos

Esta flexibilidad económica permite que cada jugador defina cuánto invertir según sus posibilidades, sin necesidad de realizar grandes desembolsos.



Cómo jugar Chontico Noche en línea en Colombia

Con el avance de las plataformas digitales, también es posible participar en el Chontico Noche a través de internet. En Colombia, estas operaciones están reguladas por Coljuegos, lo que brinda mayor seguridad y transparencia a los usuarios.

El proceso para jugar en línea suele ser ágil y se compone de los siguientes pasos:



Crear una cuenta en una plataforma autorizada

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo mediante métodos disponibles

Elegir el sorteo, el número y la modalidad de apuesta

Confirmar la jugada

Esta modalidad evita desplazamientos y permite acceder al sorteo desde cualquier lugar con conexión a internet.



Requisitos para reclamar premios del Chontico Noche

Para cobrar un premio del Chontico Noche, los ganadores deben presentar ciertos documentos básicos. Es indispensable contar con:



El tiquete original en buen estado

Documento de identidad y copia del mismo

Dependiendo del valor ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de cobro más ágil y sin contratiempos.

Últimos resultados del Chontico Noche

El seguimiento de los resultados recientes es habitual entre los jugadores que buscan mantenerse informados o analizar el comportamiento del sorteo. Estos han sido algunos de los números ganadores más recientes del Chontico Noche:

