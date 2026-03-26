Chance Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, jueves 26 de marzo de 2026

El Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente entre quienes buscan conocer rápidamente los resultados tras realizar su apuesta. Su dinámica, facilidad de acceso y variedad de premios lo han convertido en una opción frecuente para miles de jugadores en el país.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, jueves 26 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 26 de marzo de 2026 es el: 6738 - 0 . ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 6738

Dos últimas cifras: 38

Tres últimas cifras: 738

La quinta: 0

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El esquema de premios del Dorado Mañana varía según el tipo de apuesta realizada y la cantidad de cifras acertadas. Este sistema permite que los participantes obtengan ganancias incluso sin acertar el número completo, lo que amplía las probabilidades de recibir algún pago.

Actualmente, la tabla de pagos oficial establece los siguientes valores por cada peso apostado:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este modelo de premiación ofrece diferentes niveles de ganancia, dependiendo de la precisión del número jugado.

Adicionalmente, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota, también conocida como serie complementaria. Este cambio ha permitido aumentar las posibilidades de obtener premios adicionales, generando mayor interés entre los apostadores habituales.



Horario del sorteo Dorado Mañana

Uno de los factores que más valoran los jugadores es la claridad en los horarios del sorteo, ya que esto facilita la consulta de resultados el mismo día.



La programación oficial del Dorado Mañana es la siguiente:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario definido, los participantes pueden verificar con rapidez si su número resultó ganador, sin necesidad de esperar largos periodos.

Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Cuando un jugador resulta ganador, debe acercarse a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro del premio.

Según lo establecido por la empresa operadora Paga Todo, en los casos en que el monto sea igual o superior a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir ciertos requisitos:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones es fundamental para validar el premio y asegurar que el proceso de pago se realice sin contratiempos.

