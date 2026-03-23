Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy lunes festivo 23 de marzo de 2026

El chance Dorado Noche se posiciona como una de las opciones más consultadas por los jugadores en Colombia que buscan resultados confiables y oportunidades de ganar. Su atractivo radica en la variedad de modalidades disponibles y en un esquema de premios que recompensa de acuerdo con el nivel de acierto, lo que mantiene el interés de quienes siguen cada sorteo.



Resultado del Dorado Noche hoy 22 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este lunes 23 de marzo de 2026 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad

Uno de los aspectos más llamativos de este juego es su tabla de pagos, que cambia según la modalidad elegida y la coincidencia con el número ganador.

El plan de premios funciona así:



Cuatro cifras directo (orden exacto): paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado Cuatro cifras combinado (sin importar el orden): 208 veces la apuesta

208 veces la apuesta Tres últimas cifras directo: 400 veces el valor jugado

400 veces el valor jugado Tres últimas cifras combinado: 83 veces la inversión

83 veces la inversión Dos últimas cifras en orden (pata): 50 veces lo apostado

50 veces lo apostado Última cifra (uña): cinco veces la apuesta

Este sistema permite que cada participante ajuste su forma de jugar. Algunos prefieren buscar el premio mayor acertando las cuatro cifras, mientras otros optan por alternativas con más probabilidades, aunque con retornos menores.



Días y horario del sorteo

El Dorado Noche no se realiza todos los días, lo que lo diferencia de otros chances en el país. Sus sorteos tienen lugar únicamente en fechas específicas:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

El resultado oficial se publica después de las 10:00 de la noche, una vez concluye la transmisión del sorteo. A partir de ese momento, los jugadores pueden verificar si su número fue ganador. Seguir estos horarios es clave para quienes participan con frecuencia.

Apostar en línea de manera legal en Colombia

Las plataformas digitales han ampliado el acceso a este juego, permitiendo apostar sin necesidad de acudir a puntos físicos. En Colombia, esta actividad está regulada por Coljuegos, entidad que supervisa y garantiza la legalidad de los juegos de azar.

Para participar en línea, el proceso habitual incluye:



Registro en una plataforma autorizada

Validación de identidad

Recarga de saldo

Selección del sorteo Dorado Noche, número y modalidad

Confirmación de la apuesta

Utilizar operadores oficiales brinda seguridad en las transacciones y respaldo en caso de obtener un premio.

Requisitos para cobrar un premio

Los ganadores deben cumplir ciertas condiciones para hacer efectivo el cobro. De acuerdo con operadores autorizados como Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en puntos habilitados.



Los requisitos incluyen:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original diligenciado

Entregar copia del documento de identidad

Cumplir con estas condiciones es fundamental para evitar inconvenientes durante el proceso.



Últimos resultados de Dorado Noche

Los resultados más recientes del Chance Dorado Noche muestran la dinámica del sorteo en las últimas semanas:

