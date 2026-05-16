Chance Dorado Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 16 de mayo de 2026

El chance Dorado Noche continúa siendo uno de los chances más consultados en Colombia, especialmente durante fines de semana y días festivos, cuando miles de personas revisan los números ganadores para conocer si acertaron en sus apuestas.

Resultado del Dorado Noche hoy, 16 de mayo de 2026

En esta ocasión, el número ganador del 16 de mayo fue: (en minutos), una combinación clave para quienes participaron.



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Qué es el Dorado Noche y cómo se juega?

El Dorado Noche es un sorteo de chance en el que los participantes seleccionan combinaciones numéricas con la expectativa de coincidir con el resultado oficial del día.

El juego permite apostar a cuatro cifras completas o intentar acertar parcialmente algunas de las últimas cifras, lo que aumenta las posibilidades de ganar en distintas categorías.

Entre las modalidades más populares están las apuestas directas y combinadas, tanto para cuatro cifras como para tres cifras, además de opciones más simples como la “pata” y la “uña”.



Premios del Dorado Noche

El valor del premio depende del tipo de apuesta realizada y del dinero jugado. Estos son algunos de los pagos establecidos:



4 cifras directo: hasta 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: hasta 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: hasta 400 veces lo jugado.

3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras o pata: 50 veces lo apostado.

1 cifra o uña: 5 veces lo jugado.

Gracias a estas opciones, el Dorado Noche se mantiene entre los chances favoritos de muchos apostadores en Colombia.



Días y horario del sorteo

El Dorado Noche no se juega todos los días. Sus sorteos se realizan únicamente los:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

Los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:00 p. m. y son publicados en plataformas autorizadas y medios digitales.



Cómo jugar Dorado Noche por internet

Actualmente, las apuestas también pueden hacerse de manera virtual a través de plataformas autorizadas en Colombia.

Para participar en línea, los usuarios deben:



Registrarse en el portal autorizado.

Validar su identidad.

Recargar saldo.

Elegir el número y la modalidad de apuesta.

Confirmar la jugada.

La modalidad digital ha ganado popularidad por la facilidad de apostar desde cualquier lugar.



Requisitos para reclamar premios

Las personas ganadoras deben presentar algunos documentos para recibir el dinero correspondiente.



Los requisitos principales son:

Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar la cédula de ciudadanía.

Ser mayor de edad.

Cuando el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, el pago únicamente se realiza en puntos autorizados.

Últimos resultados del Dorado Noche

Estos fueron algunos de los números ganadores recientes:

