Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 21 de marzo de 2026

El chance Dorado Noche se ha convertido en una alternativa frecuente para quienes buscan probar suerte en Colombia, especialmente por su sistema de premios y la posibilidad de elegir distintas modalidades de juego. Este sorteo destaca por ofrecer pagos proporcionales al nivel de acierto, lo que genera interés entre los apostadores que siguen de cerca cada resultado.



Resultado del Dorado Noche hoy 21 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 21 de marzo de 2026 es: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad

Uno de los elementos más relevantes del Dorado Noche es su esquema de pagos, el cual varía dependiendo de la modalidad seleccionada y de la precisión del número elegido frente al resultado oficial.

El plan de premios está organizado de la siguiente manera:



Cuatro cifras directo (orden exacto): paga 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado (cualquier orden): entrega 208 veces la apuesta.

Tres últimas cifras directo: otorga 400 veces lo jugado.

Tres últimas cifras combinado: equivale a 83 veces la inversión.

Dos últimas cifras en orden (pata): paga 50 veces el valor apostado.

Última cifra (uña): multiplica por cinco la apuesta.

Este sistema permite que cada jugador defina su estrategia. Mientras algunos optan por acertar las cuatro cifras para obtener premios más altos, otros prefieren modalidades con mayores probabilidades de coincidencia, aunque con pagos menores.



Días y horario del sorteo

A diferencia de otros juegos de chance, el Dorado Noche no se realiza diariamente. Este sorteo se lleva a cabo únicamente en días específicos:



Sábados

Domingos

Lunes festivos

El resultado oficial se da a conocer después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza la transmisión correspondiente. Desde ese momento, los participantes pueden consultar el número ganador y verificar sus apuestas.

Estar atento a estos horarios resulta fundamental para quienes participan de manera habitual.



Apostar en línea de manera legal en Colombia

El avance de las plataformas digitales también ha facilitado el acceso al Dorado Noche. Actualmente, los jugadores pueden realizar sus apuestas tanto en puntos físicos como a través de internet.

En Colombia, esta actividad está regulada por Coljuegos, entidad que supervisa los juegos de suerte y azar y vela por su legalidad.



El proceso para apostar en línea incluye:



Crear una cuenta en una plataforma autorizada

Validar la identidad del usuario

Recargar saldo mediante los medios disponibles

Elegir el sorteo Dorado Noche, seleccionar el número y la modalidad

Confirmar la apuesta

Utilizar operadores oficiales garantiza mayor seguridad en las transacciones y respaldo en caso de resultar ganador.

Requisitos para cobrar un premio

Para reclamar premios del Dorado Noche, existen condiciones establecidas por los operadores autorizados. Según Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos pueden cobrarse en puntos autorizados, siempre que se cumplan los requisitos.

Los ganadores deben:



Ser mayores de edad

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado en su reverso

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estos requisitos es indispensable para completar el proceso de cobro sin inconvenientes.



Últimos resultados de Dorado Noche

Estos son algunos de los resultados más recientes del sorteo:

