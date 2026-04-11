Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 11 de abril de 2026

El chance Paisita Noche se ha posicionado como uno de los sorteos más seguidos en Antioquia, impulsado por su dinámica sencilla y la expectativa diaria de quienes consultan los resultados oficiales con la esperanza de ganar.



Resultado oficial del Paisita Noche – 11 de abril de 2026

En el sorteo realizado el sábado 11 de abril de 2026, el resultado oficial del Paisita Noche fue: 1169 - Toro.



Número ganador: 1169

Dos últimas cifras: 69

Tres últimas cifras: 169

Animal: Toro

Quinta balota del Paisita Noche: la modalidad adicional

Desde 2025, el Paisita Noche integró una quinta balota como alternativa para quienes buscan aumentar sus premios. Esta opción adicional permite incrementar el monto ganado en caso de acertar las cuatro cifras principales del sorteo.

A pesar de esta novedad, el esquema tradicional del juego continúa vigente. Los participantes tienen la libertad de incluir o no esta modalidad en su apuesta, lo que ha facilitado que tanto jugadores habituales como nuevos usuarios encuentren una forma de participación acorde a sus preferencias.



¿Cómo se juega el Paisita Noche?

La mecánica del Paisita Noche es directa y fácil de entender. Cada jugador selecciona un número, define la modalidad de apuesta y espera la publicación de los resultados.

Uno de los factores que explican su popularidad es el bajo costo de las apuestas, que oscilan entre $500 y $25.000. Este rango permite que personas con distintos presupuestos puedan participar, consolidando al sorteo como una opción frecuente dentro del panorama de juegos de azar en Colombia.



Horario del sorteo Paisita Noche

El sorteo se lleva a cabo en horarios definidos que concentran la atención de miles de jugadores:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Durante estos momentos, los participantes verifican si sus números coinciden con la combinación ganadora del día.



Modalidades de apuesta del Paisita Noche

El Paisita Noche ofrece varias modalidades de juego, lo que amplía las posibilidades de participación y hace más dinámica la experiencia:



Cuatro cifras directo o superpleno

Combinado cuatro cifras

Tres cifras directo

Combinado tres cifras

Dos cifras o pata

Una cifra o uña

Gracias a esta variedad, cada usuario puede elegir la opción que mejor se adapte a su estrategia o presupuesto.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, el chance está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar y garantizar la legalidad de su operación. Entre los operadores autorizados se encuentran Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75.



Estas plataformas permiten a los usuarios registrarse, validar su identidad y realizar recargas a través de PSE o transferencias bancarias, facilitando así la participación desde cualquier lugar del país de manera segura.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para hacer efectivo un premio, es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y su respectiva copia.

Los requisitos pueden variar según el monto ganado:



Menos de 48 UVT: se requiere documentación básica

Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

182 UVT o más: presentar certificación bancaria vigente

Cumplir con estas condiciones es clave para garantizar el pago del premio sin inconvenientes.

Últimos resultados del Paisita Noche

A continuación, se presentan algunos de los resultados más recientes del sorteo:

