Chontico Día hoy, resultado del último sorteo sábado 17 de octubre de 2026

El Chontico Día es uno de los chances más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Cada jornada, los participantes esperan conocer la combinación ganadora para revisar sus apuestas y comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.

Resultado del Chontico Día hoy, 17 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 17 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Se recomienda consultar los resultados por medio de los canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación.



Cómo jugar el chance Chontico Día

Los participantes del Chontico Día pueden elegir entre distintas modalidades de apuesta, según la cantidad de cifras que deseen acertar y si deben coincidir en el mismo orden:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta.

exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta. Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden.

se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: se gana al acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

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El valor de la apuesta del Chontico Día depende de la cantidad que cada persona decida jugar, dentro de los límites establecidos para el chance:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Antes de participar, se recomienda conocer las condiciones de cada modalidad y guardar el tiquete para consultar los resultados oficiales.

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

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Quienes obtengan un premio deben presentar la documentación necesaria para validar su apuesta. Los documentos básicos son:



El tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

El documento de identidad original.

Una copia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios menores a 48 UVT:

Solo requieren la documentación básica.

Solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT:

Es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.

Es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados. Premios superiores a 182 UVT:

Se debe aportar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

Es importante revisar que el tiquete esté en buenas condiciones, ya que cualquier alteración podría dificultar la verificación y el proceso de pago.

El Chontico Día continúa siendo una alternativa de participación popular en el Valle del Cauca. Para comprobar los resultados y reclamar un eventual premio, los jugadores deben consultar la información oficial y seguir las indicaciones del operador autorizado.