Paisita Día, resultado del último sorteo de hoy sábado 17 de octubre de 2026

El Paisita Día es uno de los chances populares en Antioquia, donde numerosos jugadores consultan diariamente sus resultados para comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles. La combinación ganadora se publica después del sorteo a través de los canales autorizados.

Resultado del Paisita Día hoy, 17 de octubre de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 17 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

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Se recomienda revisar la información en los canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para facilitar la validación.

Horario del sorteo Paisita Día

El Paisita Día tiene horarios establecidos según el día de la semana. De lunes a sábado, el sorteo se realiza a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y festivos se lleva a cabo a las 2:00 p. m.



Una vez se conocen los números ganadores, los resultados se difunden mediante los canales oficiales y los puntos de venta autorizados, donde los jugadores pueden verificar sus apuestas.

Cómo jugar el chance Paisita Día

Para participar en el Paisita Día, los jugadores pueden elegir entre varias modalidades, según la cantidad de cifras que deseen apostar y el orden en que esperan acertarlas:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar si aparecen las cuatro cifras elegidas, sin importar el orden.

permite ganar si aparecen las cuatro cifras elegidas, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta.

exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta. Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden.

se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: se gana al acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

El valor de las apuestas depende de la cantidad que cada participante decida jugar, dentro de los límites establecidos para este chance:



Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $25.000.

Antes de participar, se recomienda revisar las condiciones de la modalidad elegida y conservar el comprobante para consultar los resultados oficiales.

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Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos requeridos para verificar la apuesta. La documentación básica incluye:



El tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

El documento de identidad original.

Una copia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

Para evitar inconvenientes, es importante conservar el tiquete sin tachones, correcciones ni otras alteraciones que puedan dificultar su verificación.

El Paisita Día mantiene su presencia en Antioquia, donde sus resultados son consultados por quienes participan en las diferentes modalidades de apuesta. Los jugadores deben verificar la información oficial y seguir las indicaciones del operador autorizado para reclamar un eventual premio.