Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 17 de octubre de 2026

El Sinuano Día es uno de los chances reconocidos en la región Caribe colombiana. Cada jornada, los jugadores esperan el anuncio de las cifras ganadoras para revisar sus tiquetes y comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.

Resultado del Sinuano Día hoy, 17 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 17 de octubre de 2026 es el 2586 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2586

Dos últimas cifras: 86

Tres últimas cifras: 586

La quinta: 8

Se recomienda revisar las cifras en los canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m. Una vez finaliza la jornada, los resultados se publican a través de los canales autorizados y los puntos de venta habilitados, donde los jugadores pueden comprobar sus apuestas.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

El Sinuano Día ofrece varias modalidades para participar. Cada jugador puede elegir la cantidad de cifras que desea apostar y determinar si necesita acertarlas en el orden exacto o si puede hacerlo en cualquier secuencia.



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta.

exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta. Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar el orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: se gana al acertar la última cifra del resultado.

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Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El costo de la apuesta depende de la cantidad que cada participante decida jugar, respetando los límites establecidos para este chance:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Antes de realizar una apuesta, es conveniente revisar las condiciones de la modalidad elegida y guardar el tiquete para consultar los resultados oficiales.

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Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos necesarios para verificar la apuesta. La documentación básica incluye:



El tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

El documento de identidad original.

Una copia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.

Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

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Es importante conservar el tiquete sin tachones, enmendaduras ni otras alteraciones que puedan dificultar la revisión y el pago del premio.

El Sinuano Día mantiene su presencia entre los jugadores de la región Caribe. Para comprobar los resultados y reclamar un eventual premio, se recomienda consultar los canales oficiales y seguir las indicaciones del operador autorizado.