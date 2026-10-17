Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 17 de octubre de 2026

El Super Astro Sol es uno de los juegos de suerte y azar con cobertura nacional en Colombia. Para participar, los jugadores deben elegir un número de cuatro cifras y relacionarlo con uno de los signos del zodiaco, con la expectativa de acertar la combinación ganadora del sorteo.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 17 de octubre de 2026

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El número ganador del Super Astro Sol de este sábado 17 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)

Se recomienda verificar el resultado en los canales autorizados y conservar el tiquete para facilitar la comprobación de la apuesta.



Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar en este juego, cada apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras y asociarlo con un signo zodiacal. El objetivo es acertar la combinación anunciada en el resultado oficial del sorteo.

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Para realizar una apuesta es necesario:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Elegir la opción Todos los signos, que permite jugar el mismo número con cualquiera de los signos zodiacales. Tener presente que cada tiquete admite hasta cuatro apuestas diferentes.

Estas alternativas permiten combinar distintas selecciones en una misma compra, de acuerdo con las modalidades disponibles.

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

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El Super Astro Sol se sortea de lunes a sábado a las 4:00 p. m., horario establecido desde julio de 2025. Al finalizar el sorteo, los resultados se publican por medio de los canales autorizados y los puntos de venta habilitados para que los participantes revisen sus apuestas.

Dónde jugar Super Astro Sol

Los interesados pueden participar en puntos de venta autorizados distribuidos en diferentes regiones de Colombia. Es recomendable acudir a establecimientos habilitados y conservar el tiquete en buen estado, ya que este documento permite verificar la apuesta y realizar los trámites correspondientes en caso de obtener un premio.

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Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

El valor de la apuesta debe mantenerse dentro de los límites establecidos para el juego:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Antes de participar, se aconseja revisar las condiciones de la modalidad elegida y guardar el comprobante para consultar los resultados oficiales.

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Cómo reclamar un premio

Los ganadores deben presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo. Conservar el comprobante sin alteraciones facilita el proceso de verificación.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

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Premios inferiores a 48 UVT:

Se debe presentar la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT:

Además de los documentos requeridos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

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Premios superiores a 182 UVT:

Se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación solicitada. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

Los participantes deben comparar sus apuestas con los resultados oficiales del Super Astro Sol y seguir las indicaciones del operador autorizado para reclamar un eventual premio.