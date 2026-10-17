Paisita Noche, resultado del sorteo hoy sábado 17 de octubre de 2026

El Paisita Noche es uno de los chances más consultados en Antioquia, donde los jugadores esperan conocer el número ganador de cada sorteo. Este sábado 17 de octubre, los participantes podrán verificar el resultado y compararlo con los datos registrados en sus tiquetes.

Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 17 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 17 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

Los jugadores deben comprobar los números publicados con la combinación registrada en su tiquete para verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El Paisita Noche se juega de lunes a sábado a las 6:00 p. m. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 8:00 p. m.

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Los resultados se pueden consultar después del sorteo a través de los canales oficiales y los medios autorizados para su publicación.

¿Cuánto cuesta apostar en el Paisita Noche?

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El valor de las apuestas del Paisita Noche va desde $500 hasta $25.000. El monto depende de la cantidad que cada participante decida jugar y de la modalidad seleccionada.

Antes de realizar la apuesta, se recomienda verificar las condiciones con un vendedor autorizado y conservar el tiquete como comprobante.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Paisita Noche?

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Los participantes pueden elegir diferentes formas de jugar, de acuerdo con la cantidad de cifras que deseen acertar y la combinación registrada. Estas son las modalidades disponibles:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: permite apostar por las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.

permite apostar por las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras del resultado, en el orden exacto.

se deben acertar las últimas tres cifras del resultado, en el orden exacto. Tres cifras combinado: se eligen tres cifras y se busca acertarlas sin importar el orden.

se eligen tres cifras y se busca acertarlas sin importar el orden. Dos cifras o pata: el participante apuesta por las dos últimas cifras del número ganador.

el participante apuesta por las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: se juega con una sola cifra, según las condiciones de esta modalidad.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

La quinta balota se incorporó a este tipo de juegos para ofrecer una posibilidad adicional de premio, de acuerdo con las reglas establecidas por el operador. Los jugadores deben revisar el resultado de esta balota y las condiciones aplicables a su apuesta.

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¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

Quienes acierten la combinación ganadora deben presentar los documentos requeridos para validar el tiquete y tramitar el pago. Los requisitos pueden variar según el valor del premio.



Premios inferiores a 48 UVT: se solicita el tiquete original sin alteraciones y el documento de identidad.

se solicita el tiquete original sin alteraciones y el documento de identidad. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: también se requiere una certificación bancaria a nombre del ganador, expedida con una antigüedad máxima de 30 días.

El tiquete debe conservarse en buen estado, sin tachones ni modificaciones. Antes de iniciar el trámite, se recomienda confirmar las condiciones vigentes con el operador autorizado.