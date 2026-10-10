Resultado de Paisita Noche hoy sábado 10 de octubre de 2026

Los resultados de Paisita Noche son consultados por jugadores, especialmente en Antioquia, donde este chance tiene gran popularidad. El sorteo se transmite por Teleantioquia y cuenta con diferentes modalidades de apuesta.

Resultado Paisita Noche hoy, sábado 10 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Los participantes deben comparar el resultado oficial con los números registrados en sus tiquetes para verificar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega Paisita Noche?

Paisita Noche juega de lunes a sábado a las 6:00 p. m.. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 8:00 p. m.. Los resultados se consultan después de la realización del sorteo.

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¿Cuánto cuesta jugar Paisita Noche?

El valor de las apuestas depende de la modalidad seleccionada. Los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $25.000, de acuerdo con las opciones disponibles.

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Modalidades de apuesta de Paisita Noche

Paisita Noche ofrece distintas alternativas para participar en cada sorteo. Los jugadores pueden elegir la cantidad de cifras y la forma en que desean realizar su apuesta:



Cuatro cifras directo o superpleno: se apuesta por las cuatro cifras del número ganador.

se apuesta por las cuatro cifras del número ganador. Cuatro cifras combinado: permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones.

permite jugar las cuatro cifras en diferentes combinaciones. Tres cifras directo: se eligen las tres últimas cifras del número ganador.

se eligen las tres últimas cifras del número ganador. Tres cifras combinado: se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras.

se apuesta por diferentes combinaciones de tres cifras. Dos cifras o pata: se juega con las dos últimas cifras.

se juega con las dos últimas cifras. Una cifra o uña: se apuesta por una sola cifra del número ganador.

La quinta balota amplía las posibilidades de ganar

Desde 2025, Paisita Noche cuenta con una quinta cifra adicional que se suma al resultado principal. Esta opción puede representar una posibilidad adicional de premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

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¿Cómo reclamar un premio de Paisita Noche?

Los ganadores deben presentar los documentos exigidos para solicitar el pago. Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Tiquete original, sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible del documento de identidad.

Para premios entre 48 y 181 UVT:

también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

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Para premios superiores a 182 UVT:

Se requiere un certificado bancario con una vigencia máxima de 30 días, a nombre del titular del tiquete.

Premios superiores a 182 UVT:

Se pagan mediante transferencia bancaria, proceso que puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.