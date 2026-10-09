Resultado de Paisita Noche hoy viernes 9 de octubre de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de chance que se realizan diariamente en Colombia y que cuenta con un importante seguimiento entre los jugadores de Antioquia y otras regiones del país. Sus modalidades permiten apostar a una, dos, tres o cuatro cifras y verificar posteriormente si el número elegido coincide con el resultado oficial.

El sorteo también incluye una quinta balota, una cifra adicional que ofrece posibilidades complementarias de premio, de acuerdo con las condiciones del juego.

Publicidad

Resultado del Paisita Noche hoy, viernes 9 de octubre de 2026

El número ganador del Paisita Noche del viernes 9 de octubre de 2026 fue el XXXX. Los jugadores pueden revisar las cifras principales para compararlas con las apuestas realizadas.



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Para comprobar si un tiquete obtuvo un premio, es necesario comparar la apuesta con el resultado oficial y verificar las condiciones de la modalidad seleccionada. La consulta también puede realizarse a través de los canales oficiales del operador y los puntos de venta autorizados.

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El Paisita Noche tiene sorteos todos los días, con horarios que varían según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Modalidades de apuesta del Paisita Noche

El valor de las apuestas oscila entre $500 y $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para ganar con las cuatro cifras directas, el participante debe acertar el número completo y conservar el mismo orden del resultado oficial.

Publicidad

Los resultados también pueden consultarse mediante las transmisiones y publicaciones disponibles en los canales habilitados para informar sobre el sorteo.

Los participantes pueden elegir entre diferentes opciones, según la cantidad de cifras que quieran acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite acertar las cuatro cifras sin importar su posición.

permite acertar las cuatro cifras sin importar su posición. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el mismo orden.

exige acertar las tres últimas cifras en el mismo orden. Combinado de tres cifras: consiste en acertar las tres cifras finales sin importar su posición.

consiste en acertar las tres cifras finales sin importar su posición. Dos cifras o pata: requiere acertar las dos últimas cifras del número ganador.

requiere acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: consiste en acertar la última cifra del resultado.

¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?

La quinta balota se incorporó al Paisita Noche en 2025 como una cifra adicional al resultado principal. Esta opción amplía las posibilidades de participación y permite acceder a premios complementarios cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

Publicidad

Los jugadores deben revisar las reglas correspondientes para conocer cómo funciona esta modalidad y qué requisitos deben cumplir para reclamar un eventual premio.

Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido. Para realizar el trámite, el ganador debe presentar los documentos exigidos por el operador.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Premios inferiores a 48 UVT

Para reclamar estos premios se requiere la documentación básica solicitada para el cobro.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos de identificación y el tiquete original, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Premios superiores a 182 UVT

En estos casos, también se solicita una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sus sorteos diarios y distintas modalidades de apuesta, el Paisita Noche permite a los participantes consultar el número ganador y comprobar si sus tiquetes coinciden con las cifras oficiales de cada jornada. Antes de realizar el cobro, es importante verificar los requisitos vigentes con el operador autorizado.