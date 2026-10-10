Super Astro Sol, resultado del último sorteo hoy sábado 10 de octubre de 2026

El Super Astro Sol es uno de los juegos de suerte y azar que cuenta con participación en distintas regiones de Colombia. Para ganar, los apostadores deben acertar un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, según la combinación del sorteo oficial.

Resultado del Super Astro Sol hoy, 10 de octubre de 2026

Publicidad

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)

Cómo jugar al Super Astro Sol

Para participar en el Super Astro Sol, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras y asociarlo con un signo del zodiaco. El objetivo es acertar la combinación que resulte ganadora en el sorteo.

Para realizar una apuesta es necesario:



Elegir un número entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Escoger la opción Todos los signos, si desea jugar el mismo número con cualquiera de los signos zodiacales. Tener en cuenta que cada tiquete permite incluir hasta cuatro apuestas diferentes.

Estas opciones permiten participar con distintas combinaciones en una misma compra, de acuerdo con las modalidades disponibles.

Publicidad

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

El sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Desde julio de 2025, este es el horario establecido para el juego. Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

Publicidad

Dónde jugar Super Astro Sol

Los interesados pueden realizar sus apuestas en puntos de venta autorizados distribuidos en diferentes regiones de Colombia. Se recomienda acudir a establecimientos habilitados para participar y conservar el tiquete en buen estado, pues este documento es necesario para verificar la combinación elegida y gestionar un eventual premio.

Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

Publicidad

El valor de las apuestas del Super Astro Sol depende de la cantidad que cada participante decida invertir, dentro de los límites establecidos para el juego:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Antes de participar, es importante revisar las condiciones de la apuesta y conservar el comprobante para consultar los resultados oficiales.

Cómo reclamar un premio

Publicidad

Quienes acierten la combinación ganadora deben presentar el tiquete original en buen estado, el documento de identidad original y una copia legible del mismo. Mantener el comprobante sin alteraciones facilita el proceso de validación.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: se debe presentar la documentación básica.

se debe presentar la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos requeridos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos requeridos, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación solicitada. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

Los participantes deben verificar sus números y el signo zodiacal con los resultados oficiales del Super Astro Sol y seguir las indicaciones del operador autorizado para reclamar el premio, si corresponde.