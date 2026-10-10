Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 10 de octubre de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de suerte y azar consultados por los colombianos que buscan probar su suerte a través de diferentes modalidades de apuesta. Este sorteo cuenta con presencia en Bogotá y Cundinamarca, y sus resultados se pueden verificar en los canales autorizados.

Resultado del Dorado Tarde hoy, 10 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

Se recomienda verificar el resultado en los canales autorizados y conservar el tiquete en buenas condiciones para facilitar su validación.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los domingos y días festivos no hay sorteo. Una vez termina la jornada, los resultados se publican a través de los medios autorizados y en los puntos de venta habilitados.

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Plan de premios del Dorado Tarde

El valor de los premios depende de la modalidad elegida y de la cantidad apostada. Estas son las opciones disponibles y sus pagos por cada peso jugado:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: paga 208 veces el valor apostado.

paga 208 veces el valor apostado. Tres últimas cifras directo : paga 400 veces el valor apostado.

: paga 400 veces el valor apostado. Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces el valor apostado.

paga 83 veces el valor apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.

paga 50 veces el valor apostado. Una última cifra o uña: paga 5 veces el valor apostado.

Antes de jugar, es importante conocer las condiciones de cada modalidad y comprobar los resultados oficiales para determinar si el tiquete es ganador.

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Requisitos para reclamar un premio

Para reclamar un premio de $100.000 o más, el ganador debe ser mayor de edad y presentar los documentos solicitados para validar la apuesta:



El tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.

Una copia legible del documento de identidad.

Documento de identidad original

Es importante verificar que el tiquete esté en buenas condiciones, pues cualquier alteración, corrección o irregularidad podría dificultar el proceso de pago del premio.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica para realizar el trámite de reclamación.

solo requieren la documentación básica para realizar el trámite de reclamación. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados. Premios superiores a 182 UVT: se debe aportar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

Cumplir con estos requisitos permite verificar la información del ganador y facilita el proceso de entrega del premio.