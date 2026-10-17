Dorado Tarde, resultado del último sorteo hoy sábado 17 de octubre de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de suerte y azar consultados en Colombia, especialmente en Bogotá y Cundinamarca. Sus participantes esperan conocer diariamente las cifras ganadoras para compararlas con sus apuestas y verificar si obtuvieron algún premio.

Resultado del Dorado Tarde hoy, 17 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 17 de octubre de 2026 es el 3233 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3233

Dos últimas cifras: 33

Tres últimas cifras: 233

La quinta: 7

Se recomienda verificar las cifras en los canales autorizados y conservar el tiquete en buenas condiciones para facilitar su validación.



¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los domingos y días festivos no hay sorteo. Una vez termina la jornada, los resultados se publican a través de los canales autorizados y los puntos de venta habilitados.

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Plan de premios del Dorado Tarde

Los premios dependen de la modalidad elegida y del valor apostado. Estos son los pagos establecidos por cada peso jugado:



Cuatro cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinado: paga 208 veces el valor apostado.

paga 208 veces el valor apostado. Tres últimas cifras directo: paga 400 veces el valor apostado.

paga 400 veces el valor apostado. Tres últimas cifras combinado: paga 83 veces el valor apostado.

paga 83 veces el valor apostado. Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces el valor apostado.

paga 50 veces el valor apostado. Una última cifra o uña: paga 5 veces el valor apostado.

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Los participantes deben revisar la modalidad seleccionada y comparar sus cifras con el resultado oficial para determinar si tienen derecho a un premio.

Requisitos para reclamar un premio

Para reclamar un premio de $100.000 o más, el ganador debe ser mayor de edad y presentar los documentos necesarios para verificar la apuesta:



El tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.

Una copia legible del documento de identidad.

Es importante verificar que el tiquete esté en buenas condiciones, pues cualquier alteración, corrección o irregularidad podría dificultar el proceso de pago del premio.

Requisitos según el valor del premio

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Premios menores a 48 UVT:

Solo requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT:

Es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.

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Premios superiores a 182 UVT:

Se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

El Dorado Tarde mantiene su presencia en Bogotá y Cundinamarca. Los jugadores pueden consultar las cifras oficiales después del sorteo y seguir las indicaciones del operador autorizado para gestionar el cobro de un eventual premio.