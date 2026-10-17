Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy sábado 17 de octubre de 2026

La Caribeña Día es uno de los chances consultados por los jugadores de la región Caribe colombiana. Cada jornada, los participantes esperan conocer los números ganadores para compararlos con sus tiquetes y comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.

Resultado del Caribeña Día hoy, 17 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 17 de octubre de 2026 es el 7881 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7881

Dos últimas cifras: 81

Tres últimas cifras: 881

La quinta: 1

Se recomienda consultar los resultados en los canales autorizados y conservar el tiquete en buen estado para facilitar su validación.



¿A qué hora juega el Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m. Después de la jornada, los resultados se publican a través de los canales autorizados y los puntos de venta habilitados, para que los participantes puedan verificar sus apuestas.

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Cómo jugar el chance Caribeña Día

Los participantes pueden escoger entre diferentes modalidades, de acuerdo con la cantidad de cifras que quieran acertar y el orden en el que deben aparecer:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar si se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar si se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta.

exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta. Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden.

se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: se gana al acertar la última cifra del resultado.

¿Cuánto cuesta apostar al Caribeña Día?

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El valor de la apuesta depende de la cantidad que cada persona decida jugar, dentro de los límites establecidos para este chance:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Antes de participar, se recomienda revisar las condiciones de la modalidad elegida y guardar el tiquete para consultar los resultados oficiales.

Cómo reclamar premios del Caribeña Día

Quienes obtengan un premio deben presentar los documentos necesarios para validar su apuesta. La documentación básica incluye:



El tiquete original diligenciado correctamente, en buen estado y sin alteraciones.

El documento de identidad original.

Una copia legible del documento de identidad.

Los requisitos adicionales varían según el valor del premio:

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Premios inferiores a 48 UVT:

Solo requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT:

Es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.

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Premios superiores a 182 UVT:

Se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

Para evitar inconvenientes durante el trámite, es importante conservar el tiquete sin tachones, enmendaduras ni otras alteraciones que puedan dificultar la verificación.

La Caribeña Día mantiene su popularidad entre los jugadores de la región Caribe, quienes pueden consultar las cifras ganadoras después del sorteo. Para reclamar un eventual premio, es necesario seguir las indicaciones del operador autorizado y cumplir con los requisitos establecidos.