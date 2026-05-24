Chontico Día, resultado del domingo 24 de mayo de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca.

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo, 24 de mayo de 2026, es el 8964 - 1. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8964

Dos últimas cifras: 64

Tres últimas cifras: 964

La quinta: 1

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días y sus resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m. A los pocos minutos, la información oficial es publicada a través de canales autorizados y puntos de venta.

Cómo jugar el chance Chontico Día

El juego ofrece varias modalidades que se ajustan a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:

Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto.



Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto.

