Chontico Día, resultado del miércoles 10 de junio de 2026

Chontico Día es uno de los sorteos de chance más populares del Valle del Cauca y una de las alternativas de juego más reconocidas en esta región del país. Operado por la Lotería del Chontico, su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta emblemática del suroccidente colombiano.

Número ganador de Chontico Día hoy miércoles 10 de junio de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 10 de junio de 2026 es el 4306 - 1. Felicitaciones a todos los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar el resultado y confirmar la validez del tiquete en un punto autorizado.



Número ganador: 4306

Dos últimas cifras: 06

Tres últimas cifras: 306

La quinta: 1

Desde 2025, los apostadores pueden incluir una quinta balota o número adicional en sus jugadas. Esta modalidad permite incrementar las posibilidades de obtener premios al acertar simultáneamente otras cifras del resultado oficial.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar en la modalidad directa, las cifras elegidas deben coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado oficial del sorteo.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 de la tarde. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez finaliza el sorteo a través de los canales autorizados.

Cómo se juega el chance

El chance ofrece distintas modalidades de apuesta que otorgan premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

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Chontico Día ofrece diferentes opciones de apuesta para ajustarse a distintos presupuestos:



Valor mínimo por tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso de reclamación depende del valor del premio obtenido, aunque existen documentos básicos que deben presentarse en todos los casos.

Documentos fundamentales



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio

