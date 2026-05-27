Chontico Día, resultado del miércoles 27 de mayo de 2026

El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de apostadores revisan a diario los resultados con la esperanza de llevarse uno de los premios disponibles.

Gracias a sus diferentes modalidades de juego y a las múltiples opciones para acertar, este chance se mantiene entre los favoritos de quienes disfrutan probar suerte en Colombia.

Número ganador del Chontico Día hoy

El resultado oficial del chance Chontico Día para este miércoles 27 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos). Los jugadores pueden consultar su tiquete en puntos autorizados o con vendedores oficiales para verificar si obtuvieron algún premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Las autoridades recomiendan conservar el tiquete en buen estado y revisarlo cuidadosamente antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo Chontico Día se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de la 1:00 p. m. Posteriormente, las cifras ganadoras son publicadas en canales autorizados y puntos oficiales de venta.

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Cómo jugar el chance Chontico Día

Este popular juego de azar ofrece diferentes modalidades de apuesta para que los participantes elijan la opción que mejor se adapte a su estrategia, ya sea buscando mayores probabilidades de ganar o premios más altos.

El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en el que coincidan los números apostados.

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Modalidades de juego



Cuatro cifras directo (superpleno): se gana acertando el número completo en el orden exacto.

se gana acertando el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: premia acertar las cuatro cifras en cualquier posición.

premia acertar las cuatro cifras en cualquier posición. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en orden correcto. Tres cifras combinado: gana quien acierte las tres cifras sin importar el orden.

gana quien acierte las tres cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): corresponde a acertar las dos últimas cifras exactas.

corresponde a acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra (uña): se obtiene acertando únicamente la última cifra.

Estas opciones convierten al Chontico Día en una alternativa atractiva para quienes buscan distintas maneras de apostar y aumentar sus posibilidades de ganar.

Con sorteos diarios y una amplia variedad de modalidades, el chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares y seguidos por los colombianos.