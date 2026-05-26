Chontico Día, resultado del martes 26 de mayo de 2026

El chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más seguidos en el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de personas consultan diariamente los resultados para comprobar si su apuesta resultó premiada.

Gracias a sus diferentes modalidades de juego y a la posibilidad de obtener premios por varias combinaciones, este sorteo sigue siendo una de las opciones favoritas entre los aficionados al chance en Colombia.

Número ganador del Chontico Día hoy

El resultado oficial del chance Chontico Día para este martes 26 de mayo de 2026 se conocerá (en minutos). Los jugadores podrán verificar sus apuestas en puntos autorizados o con vendedores oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente el estado del tiquete antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo Chontico Día se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen publicarse después de la 1:00 p. m. Minutos más tarde, la información queda disponible en canales autorizados y puntos de venta oficiales.

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Cómo jugar el chance Chontico Día

Este juego ofrece distintas modalidades de apuesta que permiten a los participantes elegir entre mayores probabilidades de ganar o premios más altos, dependiendo de la combinación seleccionada.

El valor del premio varía según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan los números apostados.

Modalidades de juego



Cuatro cifras directo (superpleno): se gana acertando el número completo en el orden exacto.

se gana acertando el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: premia acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

premia acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: gana quien acierte las tres cifras sin importar el orden.

gana quien acierte las tres cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): corresponde a acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

corresponde a acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): se obtiene acertando únicamente la última cifra.

Estas modalidades convierten al Chontico Día en una alternativa atractiva para quienes buscan diferentes formas de apostar y aumentar sus posibilidades de obtener ganancias.

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Con sorteos diarios y múltiples opciones de juego, el Chontico Día sigue posicionándose como uno de los chances más populares y consultados por los colombianos.