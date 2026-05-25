Chontico Día, resultado del lunes 25 de mayo de 2026

El chance Chontico Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde miles de jugadores siguen diariamente los resultados para verificar si su apuesta fue ganadora.

Número ganador del Chontico Día

El resultado oficial del chance Chontico Día para este lunes 25 de mayo de 2026 dejó como número ganador el (en minutos). Los participantes pueden revisar sus tiquetes en puntos autorizados o consultar con su vendedor para confirmar si obtuvieron algún premio.

Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos).

Dos últimas cifras: (en minutos).

Tres últimas cifras: (en minutos).

La quinta: (en minutos).

Las autoridades recomiendan verificar cuidadosamente la información del tiquete antes de realizar cualquier reclamación.



¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días y sus resultados oficiales pueden consultarse después de la 1:00 p. m. Minutos más tarde, la información es publicada a través de canales autorizados y puntos de venta oficiales.

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Cómo jugar el chance Chontico Día

El juego cuenta con varias modalidades de apuesta que permiten a los participantes elegir entre mayores premios o más posibilidades de acierto. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan los números.

Modalidades de juego



Cuatro cifras directo (superpleno): consiste en acertar el número completo en el orden exacto.

consiste en acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: se gana acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

se gana acertando las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: premia las tres cifras sin importar el orden.

premia las tres cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

se obtiene al acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): corresponde a acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades convierten al Chontico Día en una opción atractiva para quienes buscan diferentes formas de apostar y aumentar sus posibilidades de ganar.