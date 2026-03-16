Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 16 de marzo de 2026

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El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia.
El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 16 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades disponibles para apostar. Cada opción ofrece distintas probabilidades de ganar y premios variables, lo que permite a los jugadores elegir la alternativa que mejor se ajuste a su presupuesto o forma de juego.
Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:
Gracias a estas opciones, el sorteo ofrece alternativas tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren apuestas con mayores probabilidades de acertar.
El costo para participar en el Chontico Día es otro de los factores que ha contribuido a su popularidad, ya que permite apostar con montos relativamente bajos.
Los valores establecidos para jugar son:
Este rango brinda flexibilidad a los jugadores, quienes pueden decidir cuánto dinero apostar de acuerdo con sus posibilidades o su estrategia de juego.
Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de reclamación del premio.
Para realizar el cobro es necesario presentar:
El proceso de reclamación puede variar dependiendo del monto obtenido:
De esta manera, los ganadores del Chontico Día pueden realizar el proceso de cobro cumpliendo los requisitos establecidos según el valor del premio obtenido.