Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 16 de marzo de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados por apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia.



Número ganador del Chontico Día hoy, lunes 16 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 16 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades disponibles para apostar. Cada opción ofrece distintas probabilidades de ganar y premios variables, lo que permite a los jugadores elegir la alternativa que mejor se ajuste a su presupuesto o forma de juego.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del número ganador.

Gracias a estas opciones, el sorteo ofrece alternativas tanto para quienes buscan premios más altos como para quienes prefieren apuestas con mayores probabilidades de acertar.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El costo para participar en el Chontico Día es otro de los factores que ha contribuido a su popularidad, ya que permite apostar con montos relativamente bajos.

Los valores establecidos para jugar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango brinda flexibilidad a los jugadores, quienes pueden decidir cuánto dinero apostar de acuerdo con sus posibilidades o su estrategia de juego.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de reclamación del premio.



Documentos obligatorios

Para realizar el cobro es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Requisitos según el valor del premio

El proceso de reclamación puede variar dependiendo del monto obtenido:



Premios menores a 48 UVT: solo se exige el tiquete original y el documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se deben presentar los requisitos anteriores junto con una certificación bancaria vigente.

De esta manera, los ganadores del Chontico Día pueden realizar el proceso de cobro cumpliendo los requisitos establecidos según el valor del premio obtenido.