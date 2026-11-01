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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Día: resultado del último sorteo hoy domingo 1 de noviembre de 2026

Chontico Día: resultado del último sorteo hoy domingo 1 de noviembre de 2026

El chance Chontico Día juega todos los días a la 1:00 p. m. Consulte aquí el número ganador de hoy, domingo 1 de noviembre de 2026.

Logo del chance Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares del Valle del Cauca.
Logo del chance Chontico Día, uno de los juegos de azar más populares del Valle del Cauca. Foto creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

El chance Chontico Día es un juego de azar conocido especialmente en el Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta típica de esta región.

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El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 1 de noviembre de 2026 es el xxxx de la serie xxx. Los apostadores pueden verificar con su vendedor si el tiquete corresponde al resultado ganador.

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  • Número ganador: xxxx
  • Dos últimas cifras: xx
  • Tres últimas cifras: xxx
  • La quinta: x

El juego permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras seleccionadas deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado del sorteo.

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Desde 2025, los apostadores pueden incluir una "quinta balota" o "número adicional", una opción que puede aumentar las ganancias si se acierta simultáneamente con otras cifras.

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¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días. Los resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m.

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¿Cómo se juega el chance?

El juego cuenta con distintas modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.
  • Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
  • Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.
  • Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

El valor de las apuestas tiene los siguientes límites:

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  • Valor mínimo por tiquete: $500.
  • Valor máximo por apuesta: $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto obtenido. En todos los casos, se deben presentar los siguientes documentos:

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  • Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Además, se solicitan documentos adicionales según el valor del premio, calculado en unidades de valor tributario (UVT):

  • Premio inferior a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos fundamentales.
  • Premio entre 48 y 181 UVT: se debe presentar también el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta (PDV).
  • Premio superior a 182 UVT: se solicita una certificación bancaria con una antigüedad no mayor a 30 días, a nombre de la persona que diligenció el tiquete. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.
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