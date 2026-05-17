Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 17 de mayo de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos en el Valle del Cauca y miles de personas siguen sus resultados diariamente. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una de las frutas más representativas de esta región del país.



Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 17 de mayo de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar el tiquete oficial con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores también tienen la posibilidad de participar con una “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que incrementa las posibilidades de obtener premios al acertar simultáneamente otras cifras del sorteo.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días y sus resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m. en los canales oficiales y puntos autorizados.

Los apostadores pueden jugar desde $500 y hasta $25.000, con diferentes modalidades para ganar según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial del sorteo. Además, el evento se transmite en vivo todos los días para quienes desean seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.

Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta dependiendo de la cantidad de números acertados:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Chontico Día

Los valores de apuesta son flexibles y permiten jugar con diferentes presupuestos:

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El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Día

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar algunos documentos obligatorios, dependiendo del monto obtenido.

Documentos básicos para cualquier premio:

Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio:

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