Chontico Día: resultado del último sorteo hoy domingo 22 de marzo de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos en el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca. Este juego, operado por la Lotería del Chontico, toma su nombre del chontaduro, una fruta tradicional de la región, y se ha consolidado como una opción frecuente para quienes participan en juegos de azar en Colombia.



Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 22 de marzo de 2026 es el xxxx de la serie xxx.

¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, lo que permite aumentar el valor del premio si se acierta junto con las demás cifras.



Se trata de un juego de suerte en el que los apostadores pueden jugar desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el número elegido debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. Cada día, cientos de personas están pendientes de este resultado.

A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados pueden consultarse poco después de esa hora a través de los canales oficiales y puntos autorizados.

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Cómo se juega el chance

El juego ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día permite diferentes montos de apuesta:



El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.

El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso de pago depende del valor del premio, pero en todos los casos se deben presentar algunos documentos básicos.

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Documentos fundamentales:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto (en UVT):

