Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 31 de mayo de 2026

El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca y una de las opciones preferidas por miles de apostadores que consultan a diario los resultados.



Número ganador del Chontico Día hoy, 31 de mayo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 31 de mayo de 2026 es el en minutos. Felicitaciones a los ganadores de esta jornada. Se recomienda verificar el tiquete oficial con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días y sus resultados oficiales pueden consultarse después de la 1:00 p. m. a través de canales autorizados y puntos de venta.

Además, el evento se transmite en vivo para quienes prefieren seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.

Cómo jugar el chance Chontico Día

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta que permiten participar según la estrategia de cada jugador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.

acertar las tres cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten optar por premios mayores o aumentar las probabilidades de acierto con apuestas más sencillas.



Cuánto cuesta apostar en Chontico Día

El Chontico Día ofrece valores accesibles para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Esto permite que más personas participen en cada jornada de sorteo.

Requisitos para reclamar un premio

Para cobrar un premio es necesario presentar la documentación requerida, la cual varía según el monto ganado.

Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, diligenciado correctamente y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

únicamente se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: también es obligatorio presentar una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días a nombre del ganador. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a sus sorteos diarios, múltiples modalidades de apuesta y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día se mantiene como uno de los chances más consultados por los colombianos.