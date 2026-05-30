Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 30 de mayo de 2026

Chontico Día es uno de los sorteos de chance más reconocidos del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego toma su nombre del chontaduro, una de las frutas más representativas de la región. Gracias a su amplia trayectoria y frecuencia diaria, se ha convertido en una de las opciones favoritas de miles de apostadores. Desde 2025, los jugadores también pueden participar con una quinta balota o número adicional, una modalidad que permite incrementar las posibilidades de obtener mayores premios cuando coincide con otras cifras ganadoras.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 30 de mayo de 2026 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si la apuesta resultó favorecida.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 de la tarde. Los resultados oficiales pueden consultarse una vez concluya el sorteo.

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Los apostadores pueden realizar jugadas desde $500 y hasta $25.000. Para ganar, los números seleccionados deben coincidir en estricto orden con los resultados oficiales.

Cómo se juega el chance

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Chontico Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta que ofrecen premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Este juego ofrece alternativas para diferentes presupuestos:

El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Los requisitos para reclamar un premio varían según el valor ganado, aunque existen documentos básicos que son obligatorios en todos los casos.

Documentos fundamentales:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Dependiendo del monto del premio, también pueden solicitarse requisitos adicionales:

