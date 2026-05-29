Chontico Día, resultado del viernes 29 de mayo de 2026

El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más reconocidos en el Valle del Cauca y otras regiones del país, donde miles de apostadores revisan diariamente las cifras oficiales para conocer si su apuesta resultó ganadora.

Resultado del Chontico Día hoy, viernes 29 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Chontico Día, tradicional sorteo del Valle del Cauca, para este viernes 29 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos).



Número ganador:

Últimas dos cifras:

Últimas tres cifras:

Quinta balota:

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo Chontico Día se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de la 1:00 p. m. Posteriormente, las cifras ganadoras son publicadas en plataformas autorizadas y puntos oficiales de venta.

Cómo jugar el chance Chontico Día

Este juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta, permitiendo que cada participante elija entre mayores premios o más probabilidades de acierto según su estrategia.

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Modalidades disponibles



Cuatro cifras directas (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

Cuatro cifras combinadas: acertar las cuatro cifras en cualquier posición.

Tres cifras directas: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

Tres cifras combinadas: ganar acertando las cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: acertar únicamente el último número.

Estas opciones convierten al Chontico Día en una alternativa atractiva para quienes buscan diferentes maneras de apostar y aumentar sus posibilidades de ganar.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades y gran acogida entre los jugadores, el Chontico Día continúa consolidándose como uno de los chances más consultados en el Valle del Cauca y otras zonas de Colombia.