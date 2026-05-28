Chontico Día, resultado del jueves 28 de mayo de 2026

El chance Chontico Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más populares entre los jugadores del Valle del Cauca y otras regiones del país. Cada tarde, miles de apostadores están pendientes de los resultados oficiales para conocer si lograron acertar las cifras ganadoras y obtener algún premio.

Gracias a sus diferentes modalidades de apuesta y a la facilidad para participar, este juego de azar sigue siendo una de las opciones preferidas por quienes disfrutan probar suerte diariamente.

Resultado del Chontico Día hoy, jueves 28 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Chontico Día para este jueves 28 de mayo de 2026 dejó como ganador el número (en minutos). Los jugadores podrán revisar su tiquete en puntos autorizados o con vendedores oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Últimas dos cifras: (en minutos)

Últimas tres cifras: (en minutos)

Quinta balota: (en minutos)

Las autoridades recomiendan conservar el tiquete en buen estado y verificarlo únicamente en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo Chontico Día se realiza todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de la 1:00 p. m. Posteriormente, las cifras ganadoras son publicadas en puntos de venta autorizados y plataformas oficiales.

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Cómo jugar el chance Chontico Día

Este chance ofrece varias modalidades de apuesta que permiten elegir entre mayores premios o más probabilidades de acertar, dependiendo de la estrategia de cada jugador.

Modalidades de juego



Cuatro cifras directas (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinadas: ganar acertando las cuatro cifras en cualquier posición.

ganar acertando las cuatro cifras en cualquier posición. Tres cifras directas: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en orden correcto. Tres cifras combinadas: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras exactas.

acertar las dos últimas cifras exactas. Una cifra o uña: acertar únicamente el último número.

Estas opciones convierten al Chontico Día en una alternativa atractiva para quienes buscan diferentes maneras de apostar y aumentar sus posibilidades de ganar.

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Con sorteos diarios y distintas formas de juego, el Chontico Día continúa consolidándose como uno de los chances más consultados por los colombianos.