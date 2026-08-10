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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 10 de agosto de 2026

Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 10 de agosto de 2026

El chance Chontico Día juega todos los días a la 1:00 p. m. Revise aquí el número ganador del sorteo de este lunes 10 agosto de 2026.

Logo e imagen oficial de Chontico Día
Resultados del chance Chontico Día
Foto: Chontico Día - ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos en Colombia, especialmente entre los habitantes del Valle del Cauca. Este juego es operado por la Lotería del Chontico y su nombre está inspirado en el chontaduro, una fruta tradicional de esta región del país.

Número ganador de Chontico Día

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El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 10 de agosto de 2026 es el 5581 - 2. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete adquirido corresponde a uno de los premios entregados.

Número ganador: 5581
Dos últimas cifras: 81
Tres últimas cifras: 581
La quinta: 2

Desde 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una alternativa que puede incrementar las ganancias en caso de acertar junto con las demás cifras del sorteo.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 y tienen la posibilidad de ganar si los números elegidos coinciden en el mismo orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

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Los interesados pueden seguir la transmisión del sorteo en vivo y consultar los resultados una vez finalice la jornada.

A qué hora juega Chontico Día

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días y sus resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m., momento en el que finaliza la transmisión correspondiente.

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Cómo se juega el chance Chontico Día

Los jugadores cuentan con diferentes modalidades de apuesta, las cuales entregan premios dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:

  • Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.
  • Combinado cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.
  • Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Combinado tres cifras: gana quien acierte las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.
  • Una cifra o uña: permite obtener premio al acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar en Chontico Día

El chance Chontico Día ofrece diferentes opciones para que los jugadores definan el valor de su apuesta:

  • El valor mínimo por tiquete es de $500 pesos.
  • El valor máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, aunque existen documentos básicos que deben presentarse en todos los casos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:

  • Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

  • Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales mencionados anteriormente.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, el ganador debe presentar el Formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.
  • Premios superiores a 182 UVT: se debe entregar una certificación bancaria con una expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un tiempo aproximado de ocho días hábiles.
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