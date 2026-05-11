Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 11 de mayo de 2026

Chontico Día es uno de los juegos de chance con mayor reconocimiento en el Valle del Cauca. Es operado por la Lotería del Chontico y su nombre hace alusión al chontaduro, una fruta tradicional de esa región del país.



Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 11 de mayo de 2026 es xxxx. Felicitaciones a quienes acertaron en esta edición. Lo recomendable es verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los jugadores también tienen la opción de incluir una quinta balota o número adicional, una modalidad que puede aumentar el valor del premio si coincide junto con otras cifras del sorteo.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 de la tarde.

Al ser hoy lunes 11 de mayo de 2026, el resultado puede consultarse poco después de esa hora en los canales autorizados y puntos oficiales de venta.



Este sorteo permite apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras apostadas deben coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial.

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Cómo se juega el chance

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta, con premios que cambian según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Chontico Día ofrece opciones de apuesta para distintos presupuestos:

El valor mínimo por tiquete es de $500.

El valor máximo por apuesta es de $10.000.

Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, aunque siempre se deben presentar unos documentos básicos.

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Documentos fundamentales:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

Si el premio es menor a 48 UVT: únicamente se requieren los documentos básicos.

Si el premio está entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, debe entregarse el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Si el premio es superior a 182 UVT: también se exige una certificación bancaria con fecha de expedición no mayor a 30 días y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.