Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 13 de abril de 2026

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El chance Chontico Día se consolida como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su realización diaria y la diversidad de modalidades de apuesta lo mantienen como una opción frecuente para quienes buscan resultados rápidos y opciones de juego flexibles.
El número ganador del chance Chontico Día para este lunes 13 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.
El sorteo del Chontico Día se lleva a cabo todos los días a la 1:00 p. m. Minutos después, los resultados oficiales son publicados a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita a los jugadores verificar de manera ágil si su apuesta fue ganadora.
El juego ofrece varias modalidades diseñadas para distintos niveles de riesgo y estrategias de apuesta:
Estas alternativas permiten a los jugadores elegir entre mayores premios o probabilidades de acierto, según la modalidad seleccionada.
Uno de los aspectos que impulsa la participación en este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores establecidos son:
Esto permite ajustar el monto de la apuesta de acuerdo con el presupuesto de cada jugador.
El proceso de reclamación varía según el valor del premio obtenido. En todos los casos, se deben presentar los siguientes documentos básicos:
Requisitos adicionales según el monto ganado:
Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso definido para el cobro de premios, el Chontico Día se mantiene como una de las alternativas más consultadas por los apostadores en Colombia.