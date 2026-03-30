Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, lunes 30 de marzo de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, con especial presencia en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria y las distintas modalidades de apuesta lo posicionan como una de las opciones preferidas por quienes siguen de cerca los resultados.



Número ganador del Chontico Día hoy, lunes 30 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 30 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m.

Pocos minutos después de su realización, los resultados oficiales son publicados a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita a los apostadores verificar rápidamente si su número resultó ganador.



Cómo se juega el chance

El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintas estrategias y niveles de precisión:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado

Estas opciones permiten a los jugadores elegir entre apuestas con premios más altos o alternativas con mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

Uno de los factores que impulsa la popularidad de este sorteo es la flexibilidad en los montos de apuesta:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

De esta manera, cada participante puede definir cuánto invertir según su presupuesto o preferencia de juego.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso para reclamar premios depende del valor ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar ciertos documentos básicos:

Documentos requeridos:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto del premio:



Menor a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

Mayor a 182 UVT: se requiere certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples opciones de juego y un proceso claro para el cobro de premios, el Chontico Día continúa consolidándose como una de las alternativas más relevantes para los apostadores en Colombia.