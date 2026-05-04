Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 4 de mayo de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más reconocidos del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego toma su nombre del chontaduro, una fruta emblemática de la región, y se ha consolidado como una de las opciones favoritas entre los apostadores.



Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 4 de mayo de 2026 es el xxxx. Felicitaciones a los ganadores de la jornada. Se recomienda revisar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde 2025, los apostadores también pueden incluir una “quinta balota” o número adicional, una modalidad que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después de finalizar la transmisión oficial.

Se trata de un juego de azar en el que los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, el jugador debe acertar las cifras en el mismo orden en que salen en el sorteo oficial. La transmisión en vivo del resultado se puede seguir aquí:

Publicidad

Cómo se juega el chance

Este chance ofrece varias modalidades de apuesta, dependiendo del número de cifras acertadas y del orden en el que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El juego permite apuestas de diferentes valores:

Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

El cobro del premio depende del monto ganado, aunque siempre se deben presentar algunos documentos básicos.

Publicidad

Documentos fundamentales para cualquier premio:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:

Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Mayor a 182 UVT: también se debe presentar certificación bancaria expedida con no más de 30 días de antelación y a nombre de quien diligenció el tiquete. En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con estos datos, los jugadores pueden consultar el resultado del día y tener claro cómo participar o reclamar un premio de manera adecuada.