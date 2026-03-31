Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, martes 31 de marzo de 2026

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El chance Chontico Día se consolida como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria y la variedad de modalidades de apuesta lo mantienen entre las opciones preferidas por quienes siguen de cerca este tipo de juegos.
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 31 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m.
Minutos después de efectuado, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los apostadores verificar rápidamente si su número fue ganador.
El Chontico Día cuenta con varias modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias y niveles de precisión:
Estas alternativas permiten elegir entre apuestas con mayores premios o con más probabilidades de acierto.
Uno de los aspectos que impulsa la popularidad de este sorteo es la flexibilidad en los montos de apuesta:
De esta manera, cada jugador puede definir cuánto invertir según su presupuesto.
El proceso para reclamar premios varía según el valor ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar la documentación requerida.
Documentos básicos:
Requisitos según el monto del premio:
Con sorteos diarios, múltiples opciones de juego y un proceso de reclamación claro, el Chontico Día se mantiene como una de las principales alternativas para los apostadores en Colombia.