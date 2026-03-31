Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, martes 31 de marzo de 2026

El chance Chontico Día se consolida como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria y la variedad de modalidades de apuesta lo mantienen entre las opciones preferidas por quienes siguen de cerca este tipo de juegos.



Número ganador del Chontico Día hoy, martes 31 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 31 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m.

Minutos después de efectuado, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los apostadores verificar rápidamente si su número fue ganador.



Cómo se juega el chance

El Chontico Día cuenta con varias modalidades de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias y niveles de precisión:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado

Estas alternativas permiten elegir entre apuestas con mayores premios o con más probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

Uno de los aspectos que impulsa la popularidad de este sorteo es la flexibilidad en los montos de apuesta:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

De esta manera, cada jugador puede definir cuánto invertir según su presupuesto.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso para reclamar premios varía según el valor ganado, aunque en todos los casos es obligatorio presentar la documentación requerida.

Documentos básicos:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto del premio:



Menor a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

Mayor a 182 UVT: se requiere certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples opciones de juego y un proceso de reclamación claro, el Chontico Día se mantiene como una de las principales alternativas para los apostadores en Colombia.