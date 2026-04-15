Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 15 de abril de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, con una alta participación en el Valle del Cauca. Su posicionamiento responde a la variedad de modalidades de apuesta, la accesibilidad en costos y un proceso claro para el cobro de premios.



Resultado del Chontico Día hoy, miércoles 15 de abril de 2026

El número ganador del chance Chontico Día para este miércoles 15 de abril de 2026 fue el (en minutos). La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los principales factores que explican la popularidad del Chontico Día es su portafolio de opciones de apuesta, diseñado para adaptarse a distintos niveles de riesgo y preferencias de los jugadores.

Entre las modalidades disponibles se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): el jugador debe acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: se gana acertando las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): se deben acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

1 cifra (uña): se acierta únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten elegir entre mayores premios o probabilidades de acierto, según la estrategia de juego.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

El esquema de costos es otro de los elementos que impulsa la participación. El valor de las apuestas está diseñado para ser accesible a diferentes tipos de jugadores.

De acuerdo con las condiciones vigentes:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esta estructura facilita la participación tanto de usuarios ocasionales como de quienes apuestan con mayor frecuencia.



Cómo reclamar premios del Chontico Día

El proceso de cobro de premios varía según el monto obtenido, pero en todos los casos se deben cumplir requisitos básicos que garantizan la legalidad del pago.

Los documentos exigidos son:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Adicionalmente, se establecen condiciones según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, relacionado con la prevención de lavado de activos.

Mayores a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con estas condiciones, el Chontico Día mantiene un esquema operativo claro tanto para la participación como para la entrega de premios.