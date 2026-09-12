Chontico Día, resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

El Chontico Día es uno de los chances más consultados en el suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. El sorteo se realiza diariamente y ofrece distintas modalidades para quienes buscan acertar las cifras de su jugada.

Resultado del Chontico Día hoy, 12 de septiembre de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 12 de septiembre de 2026 es el 5379 - 1 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5379

Dos últimas cifras: 79

Tres últimas cifras: 379

La quinta: 1

Cómo jugar el chance Chontico Día

El Chontico Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta, de acuerdo con la cantidad de cifras que el participante quiera jugar y la forma en que estas deben coincidir con el resultado:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden establecido.

acertar las dos últimas cifras en el orden establecido. 1 cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

Cuánto cuesta apostar

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El valor de la apuesta puede variar según la modalidad seleccionada. El monto mínimo para jugar es de $500, mientras que el máximo permitido es de $10.000.

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar el tiquete original y la documentación requerida. Es importante conservar el comprobante en buenas condiciones para facilitar su revisión.

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Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original, correctamente diligenciado, en buen estado y sin tachones o enmendaduras.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se solicita la documentación básica.

se solicita la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con máximo 30 días de expedida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

El Chontico Día mantiene una fuerte presencia en el Valle del Cauca y continúa entre los chances de mayor consulta en el suroccidente del país. Para cada jornada, los participantes pueden escoger la modalidad que prefieran y verificar posteriormente si sus cifras coinciden con el resultado oficial.