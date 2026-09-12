Paisita Día resultado del último sorteo hoy sábado 12 de septiembre de 2026

El Paisita Día es un chance de amplia consulta en Antioquia, donde los jugadores participan diariamente en diferentes modalidades de apuesta. El resultado permite conocer las cifras ganadoras y la quinta correspondiente a cada jornada.

Resultado del Paisita Día hoy, 12 de septiembre de 2024

El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 12 de septiembre de 2026 es el 8287 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 8287

Últimas dos cifras: 87

Últimas tres cifras: 287

La quinta: 4



Horario del sorteo Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza de lunes a sábado a la 1:00 p. m.. Los domingos y festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m.



Una vez realizado el sorteo, los resultados son dados a conocer mediante los canales autorizados y puntos de venta, permitiendo a los participantes comprobar sus apuestas.

Cómo jugar el chance Paisita Día

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El Paisita Día cuenta con varias modalidades para realizar una apuesta:



4 cifras directo (superpleno): se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras en el mismo orden. 4 cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las últimas tres cifras en el orden correspondiente. 3 cifras combinado: las últimas tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

las últimas tres cifras pueden aparecer en cualquier orden. 2 cifras (pata): consiste en acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el mismo orden. 1 cifra (uña): corresponde a acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Paisita Día

El valor mínimo para participar en el Paisita Día es de $500, mientras que el máximo permitido es de $25.000.

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Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Para reclamar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buenas condiciones y la documentación requerida para realizar la validación correspondiente.

Los documentos básicos son:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Copia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: se solicita la documentación básica.

se solicita la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios mayores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con máximo 30 días de expedida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez completada la validación correspondiente.

El Paisita Día mantiene su presencia principalmente en Antioquia y ofrece diferentes modalidades para participar en sus sorteos diarios.