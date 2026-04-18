Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 18 de abril de 2026

El chance Chontico Día se consolida como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su realización diaria y la diversidad de modalidades de apuesta lo mantienen como una opción frecuente para quienes buscan resultados rápidos y opciones de juego flexibles.



Resultado del Chontico Día hoy, sábado 18 de abril de 2026

El número ganador del chance Chontico Día para este sábado 18 de abril de 2026 fue el 9061 - 3. La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: 9061

Dos últimas cifras: 61

Tres últimas cifras: 061

La quinta: 3

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se lleva a cabo todos los días a la 1:00 p. m. Minutos después, los resultados oficiales son publicados a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita a los jugadores verificar de manera ágil si su apuesta fue ganadora.



Cómo se juega el chance Chontico Día

El juego ofrece varias modalidades diseñadas para distintos niveles de riesgo y estrategias de apuesta:



4 cifras directo (superpleno): se debe acertar el número completo en el orden exacto.

se debe acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: permite acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

permite acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: se gana acertando las cifras sin importar el orden.

se gana acertando las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): se deben acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

se deben acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra (uña): se acierta únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten a los jugadores elegir entre mayores premios o probabilidades de acierto, según la modalidad seleccionada.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

Uno de los aspectos que impulsa la participación en este sorteo es su accesibilidad económica. Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite ajustar el monto de la apuesta de acuerdo con el presupuesto de cada jugador.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de reclamación varía según el valor del premio obtenido. En todos los casos, se deben presentar los siguientes documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos adicionales según el monto ganado:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso definido para el cobro de premios, el Chontico Día se mantiene como una de las alternativas más consultadas por los apostadores en Colombia.