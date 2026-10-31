Chontico Día, resultado del último sorteo hoy sábado 31 de octubre de 2026

El Chontico Día es uno de los chances más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca. Sus resultados son esperados por los jugadores que buscan comprobar si acertaron alguna de las modalidades de apuesta disponibles.

Resultado del Chontico Día hoy, 31 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 31 de octubre de 2026 es el 4935 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4935

Dos últimas cifras: 35

Tres últimas cifras: 935

La quinta: 7

Cómo jugar el chance Chontico Día

Los jugadores pueden participar en diferentes modalidades, según la cantidad de cifras que deseen acertar y el orden en el que deben aparecer:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta.

exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta. Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar el orden.

se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar el orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: se gana al acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta apostar

El valor de la apuesta depende de la cantidad que cada participante decida jugar, dentro de los límites establecidos para este chance:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

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Quienes obtengan un premio deben presentar los documentos necesarios para validar su apuesta. La documentación básica incluye:



El tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

El documento de identidad original.

Una copia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

Es importante conservar el tiquete sin alteraciones, pues cualquier corrección o daño podría dificultar la verificación de la apuesta y el proceso de pago.