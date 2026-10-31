Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 31 de octubre de 2026

El Sinuano Día es uno de los chances reconocidos en la región Caribe colombiana. Cada jornada, sus participantes esperan conocer las cifras ganadoras para compararlas con sus tiquetes y comprobar si acertaron alguna de las modalidades disponibles.

Resultado del Sinuano Día hoy, 31 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 31 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta: (en minutos)

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El sorteo del Sinuano Día se realiza diariamente a las 2:30 p. m. Una vez termina la jornada, los resultados se publican a través de los canales autorizados y los puntos de venta habilitados para que los participantes puedan comprobar sus apuestas.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

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Los participantes pueden elegir entre varias modalidades, según la cantidad de cifras que deseen acertar y el orden en el que deben aparecer:



Cuatro cifras directo o superpleno: requiere acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

requiere acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta.

exige acertar las tres últimas cifras en la secuencia correcta. Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden.

consiste en acertar las tres últimas cifras, sin importar su orden. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente.

se deben acertar las dos últimas cifras en el orden correspondiente. Una cifra o uña: permite ganar al acertar la última cifra del resultado.

Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día

El valor de la apuesta depende de la cantidad que cada jugador decida invertir, dentro de los límites establecidos para este chance:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

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Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos necesarios para validar su apuesta. La documentación básica incluye:



El tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

El documento de identidad original.

Una copia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: solo requieren la documentación básica.

solo requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados.

es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos solicitados. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una anterioridad máxima de 30 días, junto con la documentación requerida. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, una vez finalice la validación correspondiente.

Es importante conservar el tiquete sin tachones, enmendaduras ni otras alteraciones que puedan dificultar la verificación y el trámite de pago.