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Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Día, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de noviembre de 2026

Chontico Día, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de noviembre de 2026

El chance Chontico Día juega todos los días a las 1 p. m.. Revise aquí el número ganador hoy sábado 7 de noviembre de 2026.

Logo del chance Chontico Día.
Logo del chance Chontico Día. Fotografía creada con IA.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

El Chontico Día es uno de los juegos de chance más populares del suroccidente colombiano, especialmente en el Valle del Cauca, donde numerosos apostadores participan diariamente con la esperanza de acertar el número ganador.

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Resultado del Chontico Día hoy, 7 de noviembre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 7 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: (en minutos)
  • Dos últimas cifras: (en minutos)
  • Tres últimas cifras: (en minutos)
  • La quinta: (en minutos)

Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador e invitamos a los demás participantes a revisar sus tiquetes después de la publicación del resultado oficial.

Cómo jugar el chance Chontico Día

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Los apostadores pueden escoger números de una a cuatro cifras y seleccionar diferentes modalidades para participar. Cada opción tiene condiciones específicas para obtener un premio:

  • Cuatro cifras directo: el número debe coincidir exactamente con el resultado y conservar el mismo orden.
  • Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras deben coincidir, aunque aparezcan en un orden diferente.
  • Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
  • Tres cifras combinado: las tres últimas cifras deben coincidir, sin importar su ubicación.
  • Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras en el mismo orden.
  • Una cifra o uña: el participante gana si coincide el último dígito.

Cuánto cuesta apostar

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El valor mínimo para jugar el Chontico Día es de $500 y el máximo permitido es de $10.000. Cada persona puede elegir cuánto desea apostar dentro de ese rango, según la modalidad que seleccione.

Cómo reclamar un premio del Chontico Día

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Para solicitar el pago de un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin enmendaduras, junto con su documento de identidad original y una copia legible.

Los requisitos adicionales varían de acuerdo con el valor del premio:

  • Premios inferiores a 48 UVT: se deben presentar el tiquete original y los documentos básicos de identificación.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT y entregar la documentación correspondiente.
  • Premios superiores a 182 UVT: se requiere un certificado bancario vigente, expedido con una antigüedad no mayor a 30 días. Después de validar los documentos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.
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Resultados del chance

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