Paisita Día, resultado del último sorteo de hoy sábado 7 de noviembre de 2026

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más consultados en Antioquia. Sus participantes pueden probar suerte con diferentes modalidades de apuesta y revisar el resultado del sorteo para conocer si acertaron los números seleccionados.
Resultado del Paisita Día hoy, sábado 7 de noviembre de 2026
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El número ganador del chance Paisita Día de este sábado 7 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
- Número ganador: (en minutos)
- Últimas dos cifras: (en minutos)
- Últimas tres cifras: (en minutos)
- La quinta: (en minutos)
Desde nuestra entidad felicitamos al afortunado ganador y lo invitamos a verificar su tiquete para confirmar el resultado de su apuesta.
Horario del sorteo Paisita Día
El Paisita Día se juega de lunes a sábado a la 1:00 p. m. Los domingos y días festivos, el sorteo se realiza a las 2:00 p. m. Por eso, los apostadores pueden consultar el resultado una vez finaliza la jornada correspondiente.
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Cómo jugar el chance Paisita Día
Los participantes pueden elegir un número de una a cuatro cifras y seleccionar la modalidad de apuesta que prefieran. Estas son algunas de las opciones disponibles:
- Cuatro cifras directo: se gana cuando el número elegido coincide exactamente y en el mismo orden con el resultado.
- Cuatro cifras combinado: permite ganar si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden.
- Tres cifras directo: el jugador debe acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Tres cifras combinado: se deben acertar las tres últimas cifras, pero pueden aparecer en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: se gana cuando coinciden las dos últimas cifras y están en el mismo orden.
- Una cifra o uña: basta con acertar el último dígito del resultado.
Cuánto cuesta jugar el Paisita Día
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El valor mínimo para participar en el Paisita Día es de $500, mientras que el monto máximo permitido es de $25.000. Los apostadores pueden escoger cuánto desean invertir dentro de ese rango, de acuerdo con la modalidad seleccionada.
Cómo reclamar un premio del Paisita Día
Para cobrar un premio, el ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin alteraciones, además de su documento de identidad original y una copia legible.
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Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido:
- Premios inferiores a 48 UVT: se deben entregar el tiquete original y los documentos básicos de identificación.
- Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos requeridos, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT.
- Premios superiores a 182 UVT: se solicita un certificado bancario vigente, expedido con una antigüedad no mayor a 30 días. Una vez se validen los documentos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.