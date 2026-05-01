Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 1 de mayo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día para este domingo 26 de abril de 2026 fue el 4990-6. La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.



Resultado del Chontico Día hoy, viernes 1 de mayo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 1 de mayo de 2026 es el 6079 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 6079

Dos últimas cifras: 79

Tres últimas cifras: 079

La quinta: 2

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días y sus resultados pueden consultarse después de la 1:00 p. m. A los pocos minutos, la información oficial es publicada a través de canales autorizados y puntos de venta.



Cómo jugar el chance Chontico Día

El juego ofrece varias modalidades que se ajustan a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto.

acertar el número completo en orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.

acertar las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día se caracteriza por su accesibilidad económica, lo que facilita la participación de distintos tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Requisitos para reclamar premios

El cobro de premios depende del monto ganado, pero en todos los casos es obligatorio presentar la documentación básica:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples formas de apostar y reglas claras para reclamar premios, el chance Chontico Día continúa consolidándose como una de las alternativas más consultadas por los apostadores en Colombia.