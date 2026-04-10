Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 10 de abril de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El chance Chontico Día se consolida como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, con especial presencia en el Valle del Cauca.
El número ganador del chance Chontico Día para este viernes 10 de abril de 2026 fue el 9065 - 7 La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.
El sorteo del Chontico Día se lleva a cabo todos los días a la 1:00 p. m. Una vez finaliza, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, facilitando a los jugadores la verificación inmediata de sus apuestas.
Este sorteo cuenta con distintas modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a las preferencias y niveles de riesgo de los participantes:
Estas opciones permiten elegir entre mayores premios o mayores probabilidades de acierto, dependiendo de la modalidad seleccionada.
La accesibilidad económica es uno de los factores que explican la popularidad de este juego. Los valores de apuesta son los siguientes:
Esto permite que cada jugador ajuste el monto de su apuesta según su presupuesto.
El proceso para cobrar premios depende del valor ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos:
Según el monto del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Con reglas claras, sorteos diarios y diferentes formas de apostar, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones preferidas por los jugadores en Colombia.