Chontico Día, resultado sorteo sábado 4 de abril de 2026

El chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria y la variedad de modalidades de apuesta lo convierten en una opción atractiva para quienes revisan constantemente los resultados con la expectativa de ganar.



Resultado del Chontico Día hoy, sábado 4 de abril de 2026

El número ganador del chance Chontico Día para este sábado 4 de abril de 2026 fue el 1628 - 1. La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.

Número ganador: 1628

Dos últimas cifras: 28

Tres últimas cifras: 628

La quinta: 1

¿A qué hora se juega el Chontico Día?

Este sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Poco después, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores comprobar rápidamente si su apuesta fue acertada.



Cómo se juega el chance Chontico Día

El juego ofrece distintas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes estrategias y niveles de precisión:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la preferencia del jugador.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

Uno de los factores que impulsa la popularidad de este sorteo es su accesibilidad. Los valores establecidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite ajustar la inversión de acuerdo con el presupuesto de cada participante.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero en todos los casos se deben presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos

solo documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT

diligenciar el formulario SIPLAFT Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días); el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Con su dinámica sencilla, sorteos diarios y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día se mantiene como una de las alternativas favoritas entre los apostadores en Colombia.