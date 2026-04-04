Chontico Día, resultado sorteo sábado 4 de abril de 2026

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El chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria y la variedad de modalidades de apuesta lo convierten en una opción atractiva para quienes revisan constantemente los resultados con la expectativa de ganar.
El número ganador del chance Chontico Día para este sábado 4 de abril de 2026 fue el 1628 - 1. La organización felicitó a todos los ganadores y recomendó verificar el tiquete con un vendedor autorizado para confirmar el premio.
Este sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Poco después, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores comprobar rápidamente si su apuesta fue acertada.
El juego ofrece distintas modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a diferentes estrategias y niveles de precisión:
Estas opciones permiten elegir entre premios más altos o mayores probabilidades de acierto, según la preferencia del jugador.
Uno de los factores que impulsa la popularidad de este sorteo es su accesibilidad. Los valores establecidos son:
Esto permite ajustar la inversión de acuerdo con el presupuesto de cada participante.
El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero en todos los casos se deben presentar algunos documentos básicos:
Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:
Con su dinámica sencilla, sorteos diarios y reglas claras para el cobro de premios, el Chontico Día se mantiene como una de las alternativas favoritas entre los apostadores en Colombia.